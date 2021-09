Veel bedrijven hebben te maken met grote personeelstekorten. Om dit probleem tegen te gaan, zouden mensen meer uren moeten gaan werken. Ook is het van belang dat mensen zonder baan worden geholpen zodat ze aan de slag kunnen, zegt werkgeversverenging AWVN donderdag.

In veel sectoren hebben bedrijven te maken met een tekort aan beschikbaar personeel. In onder meer de IT, de kinderopvang en de horeca komen de werkgevers moeilijk aan genoeg werknemers. In juli waren er zelfs voor het eerst ooit meer vacatures dan werkzoekenden.

"De krapte op de arbeidsmarkt is op termijn een bedreiging voor onze welvaart. Daarom is het tijd voor niet eerder toegepaste oplossingen", aldus de AWVN. "Het arbeidsmarktbeleid moet vooral gericht worden op in totaal méér werkuren voor Nederland als geheel."

Dat kan volgens voorman Raymond Puts door werknemers de mogelijkheid te geven meer uren te werken dan ze nu al doen, onder meer omdat veel Nederlanders in deeltijd werken. Werkgevers moeten daarom standaard een fulltimebaan aanbieden en zorgen voor een betere werk-privébalans.

Meer werken moet lonen

Daarnaast moet de politiek ervoor zorgen dat meer werken ook echt loont. "Het is niet uit te leggen dat iemand die meer gaat werken, daarvan nauwelijks iets terugziet vanwege hogere belasting en wegvallende toeslagen."

Verder zijn er volgens Puts een miljoen Nederlanders die geen baan hebben. Bedrijven kunnen ervoor zorgen dat deze mensen toch aan de slag kunnen, door bij sollicitaties niet te zoeken naar werknemers met het perfecte cv, maar te selecteren op vaardigheden en talenten. Puts zou ook graag zien dat meer mensen blijven werken doordat het minder aantrekkelijk gemaakt wordt om vroeg met pensioen te gaan.

AWVN is een belangrijke adviseur van werkgevers. Ze richt zich onder meer op zaken die te maken hebben met cao's. Puts hoopt dan ook dat werkgevers en vakbonden de komende tijd afspraken kunnen maken in cao's om personeelstekorten tegen te gaan.

Vakbonden zien niets in de plannen

Vakbonden CNV en FNV zijn fel gekant tegen een langere werkweek. "Een langere werkweek is het slechtst denkbare idee, in een tijd waarin de onbetaalde zorgtaken toenemen door de vergrijzing, vrouwen meer uren werken dan ooit en het aantal burn-outs door het dak gaat. Volstrekt achterhaald", zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin in een verklaring.

FNV heeft al eerder gezegd dat meer uren werken geen oplossing is voor de krapte op de arbeidsmarkt. "We werken in Nederland al met veel mensen, flink wat uren, en ook nog eens gedurende een lange periode in ons leven", aldus FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangacha.