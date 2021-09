De bestrijding van de gevolgen van de coronapandemie kosten ons land in de periode van 2020 tot en met 2022 naar verwachting 82,1 miljard euro. Dat is de rekening voor 234 maatregelen, becijferde de Algemene Rekenkamer. Voor komend jaar is 10,8 miljard euro uitgetrokken, meldt het instituut dat de overheidsuitgaven controleert.

"Voor komend jaar worden lagere uitgaven verwacht, vooral omdat regelingen om het bedrijfsleven te ondersteunen worden afgebouwd", zegt de Algemene Rekenkamer in een toelichting op de nieuwste editie van de Coronarekening.

Vanaf morgen is het gedaan met regelingen als de NOW, Tozo en TVL, tegemoetkomingen in respectievelijk de loonkosten, inkomstenderving voor zelfstandigen en compensatie van vaste lasten. Het grootste deel van de 10,8 miljard euro is dan ook bestemd voor het Nationaal Programma Onderwijs: 3,7 miljard.

Door het kabinet is een bedrag van in totaal 8,5 miljard euro uitgetrokken voor een periode van 2,5 jaar, om leerachterstanden die kinderen en studenten door de coronacrisis hebben opgelopen weg te werken. Dat programma is ongeveer een jaar geleden ingezet.

Miljarden aan NOW zullen naar verwachting worden terugbetaald

Dit jaar viel de coronarekening 6 miljard euro lager uit dat voorzien in de voorjaarsnota. "Het eindsaldo van alle uitgaven zal waarschijnlijk pas in de jaren na 2022 kunnen worden vastgesteld", aldus de Rekenkamer. Zo moeten bedrijven die te veel geld hebben gekregen, dat geld terugbetalen.

"Vooral bij de NOW zal dit naar verwachting de komende jaren leiden tot miljarden euro's aan terugbetalingen."