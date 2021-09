De meeste financiële instellingen in Nederland hebben nog altijd geen goede klimaatplannen, zeggen de opstellers van de Eerlijke Geldwijzer. Zij hebben alle grote banken, verzekeraars en pensioenfondsen onderzocht en komen tot de conclusie dat die vrijwel allemaal "meer stappen moeten zetten om een ambitieus klimaatbeleid op te stellen".

In het donderdag verschenen rapport steekt de Volksbank het gunstigst af bij de rest. Het moederbedrijf van SNS, ASN Bank, RegioBank en BLG Wonen scoort een 8,6. Verzekeraar Athora staat met een 8,4 op de tweede plaats.

Verder scoren alleen bunq, Triodos Bank, ING en ASR een voldoende. De overige 21 financiële instellingen presteren volgens de onderzoekers ondermaats. Daar zitten onder meer Rabobank en ABN AMRO bij, die niet verder kwamen dan een 4,5. Verzekeraar Menzis staat met een score van 0,9 op de laatste plaats.

Ook pensioenfondsen zouden te weinig doen

Ook pensioenfondsen doen volgens het rapport te weinig om klimaatverandering tegen te gaan. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ambtenarenfonds ABP, komt met een 4,8 het dichtst in de buurt van een voldoende.

Het onderzoek is gedaan door bureau Profundo. Amnesty International, Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX en World Animal Protection zijn de opdrachtgevers. De organisaties noemen de uitkomsten alarmerend en pleiten voor meer regelgeving om de sector klimaatproof te maken.

De onderzoekers bekeken of de bedrijven concrete doelen hebben gesteld om opwarming van de aarde tegen te gaan. Verder wordt uitgezocht of ze de zogeheten CO2-voetafdruk op een betrouwbare manier meten en of ze actieplannen hebben.

Banken komen volgend jaar met plannen

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) laat in een reactie weten dat banken "de urgentie delen" om klimaatverandering tegen te gaan. Ze zullen uiterlijk volgend jaar actieplannen hebben die bijdragen aan een vermindering van de CO2-uitstoot, aldus de brancheorganisatie. Die wijst er verder op dat in het Nederlandse Klimaatakkoord al de nodige afspraken zijn gemaakt.

Pensioenfondsen benadrukken dat ze bezig zijn met de invoering van beter klimaatbeleid. Ook die komen uiterlijk in 2022 met actieplannen. Enkele fondsen hebben al besloten niet meer te investeren in bedrijven die handelen in fossiele energie. Andere fondsen proberen als aandeelhouder de energiebedrijven te bewegen schoner te worden, stelt de Pensioenfederatie.