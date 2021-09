Kledingwinkels verkochten in augustus 22 procent meer dan een jaar eerder. Met een plus van 14,1 procent wisten ook schoenenzaken de omzet flink op te schroeven. Het is de zesde maand op rij waarin schoenen- en kledingverkopers hun omzet zagen stijgen, blijkt donderdag uit cijfers van statistiekbureau CBS.

Kledingwinkels hadden het in de afgelopen winter zwaar. Doordat het aantal nieuwe coronabesmettingen flink was opgelopen, moesten ze in december dicht. Pas in de loop van het voorjaar mochten de winkels mondjesmaat weer open. Sindsdien lopen de inkomsten weer op, blijkt uit de CBS-gegevens. Inmiddels zijn de inkomsten zelfs hoger dan in 2019, toen van de coronacrisis nog geen sprake was.

Ook andere winkels die in de non-food actief zijn, deden het goed in augustus. Onder meer doe-het-zelfzaken, keukenverkopers en meubelwinkels zagen de verkopen stijgen.

Daar stond tegenover dat verkopers van witgoed en consumentenelektronica het met een min van 2,4 procent minder goed deden dan vorig jaar. Ook supermarkten kregen een omzetdaling voor de kiezen: een min van 4,5 procent.

Ondertussen blijven de online verkopen maar stijgen. Ook in augustus werd via internet meer verkocht dan een jaar eerder: een stijging van 10,2 procent. Al jaren zitten de webverkopen in de lift, maar vooral sinds de uitbraak van de pandemie is webwinkelen almaar populairder geworden.