Nog eens drie Britse energiebedrijven zijn woensdag failliet gegaan als gevolg van de hoge aardgasprijzen. Daarmee is het aantal Britse klanten dat hun leverancier kwijtraakte gestegen tot 1,7 miljoen. Ondertussen neemt de druk op de Britse regering toe om in te grijpen. De verwachting is dat meer energieleveranciers omvallen.

Igloo Energy Supply, Enstroga en Symbio Energy kondigden woensdag hun faillissement aan. De bedrijven leverden energie aan 233.000 huishoudens. Die krijgen van energietoezichthouder Ofgem een andere leverancier toegewezen. Het totaal aantal nutsbedrijven dat is omgevallen in het land sinds begin augustus staat nu op tien.

Met het omvallen van de drie bedrijven wordt de kans steeds groter dat Londen moet gaan ingrijpen, bijvoorbeeld door het aanstellen van een speciale beheerder of door het verstrekken van leningen waarbij de overheid garant staat.

De stijgende kosten maken het voor de grotere leveranciers, die al duizenden extra klanten hebben, ook moeilijk om zonder overheidssteun nog meer te doen. Daarbij speelt mee dat de winterperiode aanbreekt waardoor stroom en gasprijzen normaliter al oplopen.

De prijzen voor aardgas in het Verenigd Koninkrijk stegen woensdag met 10 procent tot een nieuw record. September was sowieso de duurste maand voor stroomprijzen in de laatste jaren.

In Nederland haalde toezichthouder ACM de controle op de leveringszekerheid van energiebedrijven een maand naar voren door de hoge energieprijzen. Voorlopig ziet het er niet naar uit dat er bedrijven gaan omvallen in ons land, maar als dat gebeurt worden de klanten meteen bij een andere leverancier ondergebracht.