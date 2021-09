Het demissionaire kabinet ziet er niets in om buiten de nachthoreca en evenementenbranche nog langer bedrijven met subsidies te ondersteunen. Dat bleek woensdag uit een debat in de Tweede Kamer.

In discotheken en bij evenementen is nog sprake van een tijdelijke omzetderving door de resterende coronamaatregelen. De problemen van andere ondernemers zijn structureler van aard en ze zullen hun bedrijfsvoering daarop moeten aanpassen, zegt demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken) woensdag tijdens het debat over het aflopen van de coronasteunpakketten in de Tweede Kamer.

Het kabinet kwam vorige week na lang sleutelen met een regeling voor nachtclubs en discotheken die getroffen worden door de verplichte horecasluiting tussen middernacht en 6.00 uur. Zij kunnen ook in het vierde kwartaal een tegemoetkoming krijgen in de vaste lasten, mits zij minstens de helft minder omzet draaien dan in de vergelijkbare periode in 2019.

Organisatoren van evenementen kunnen een vergoeding krijgen als ze niet de volledige capaciteit kunnen benutten. Alle andere subsidieregelingen stoppen per 1 oktober.

Blok erkent dat de regeling voor de nachthoreca zo is vormgegeven dat alle bedrijven met minimaal 50 procent omzetverlies ervoor in aanmerking komen. Het bleek niet mogelijk een uitvoerbare regeling op te tuigen die specifiek op die ene sector was gericht, maar het kabinet doet een oproep aan ondernemers om er alleen gebruik van te maken als zij ook echt last hebben van de nachtsluiting van de horeca.

'Omzet in reisbranche kan nog jaren onder niveau zitten'

De Tweede Kamer droeg tal van sectoren aan waar ondernemers ook nog kampen met de naweeën van de coronacrisis.

Bloks partijgenoot Thierry Aartsen noemde bijvoorbeeld reisorganisaties en touringcarbedrijven, DENK-Kamerlid Farid Azarkan voegde daar de taxibranche aan toe. En volgens D66'er Romke de Jong verdienen ook seizoensgebonden ondernemers die afgelopen zomer door alle beperkingen niet de benodigde buffer hebben kunnen opbouwen, een laatste duwtje in de rug om de winter door te komen.

Maar Blok gelooft niet dat de problemen in al deze sectoren nog tijdelijk zijn te noemen. Het kan volgens hem wel jaren duren voordat de omzet in bijvoorbeeld de reisbranche weer op het oude niveau komt. Gezien de grote personeelstekorten in andere sectoren, is het dan beter als mensen iets anders gaan doen. De steunpakketten hebben die overstap van werknemers naar gezondere sectoren tot nu toe tegengehouden, concludeerde ook het Centraal Planbureau (CPB) deze week.