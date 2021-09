Autobouwer Rolls-Royce brengt over enkele jaren een volledig elektrische auto op de markt. Het gaat om de Spectre, die in het vierde kwartaal van 2023 moet verschijnen. Zeven jaar later wil het automerk alleen nog maar volledig elektrische voertuigen maken, heeft het bedrijf woensdag bekendgemaakt.

Rolls-Royce, een dochterbedrijf van BMW, wil binnenkort de Spectre al gaan testen. Over twee jaar moet de auto in massaproductie gaan. Het is een belangrijke stap om het wagenpark volledig elektrisch te maken in 2030.

"Tegen die tijd zal Rolls-Royce niet langer auto's met een verbrandingsmotor produceren of verkopen", zegt topman Torsten Muller-Otvos in een toelichting.

Het Britse luxemerk sluit hiermee aan bij diverse andere fabrikanten die eerder al hebben gezegd tegen het einde van dit decennium geen auto's op fossiele brandstoffen meer te maken. Dan gaat het onder meer om Rolls-Royce-concurrent Bentley. Jaguar Land Rover wil die switch al in 2025 hebben gemaakt.

Moederbedrijf BMW heeft nog niet aangegeven wanneer het stopt met de productie van auto's op fossiele brandstoffen. Wel heeft het bedrijf gezegd dat in 2030 de helft van de gemaakte auto's elektrisch moet zijn. Mercedes-Benz wil ook tegen het einde van dit decennium volledig zijn overgestapt op elektrische auto's, mits de marktomstandigheden het toelaten.