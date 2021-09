Vóór corona kwam het nog wel voor dat mensen als ze 'slechts' verkouden waren, toch gewoon naar het werk gingen. Maar we vinden het nu niet meer normaal als we een collega onderhoesten, ook al zijn we negatief getest. Werkgeversorganisatie AWVN zegt dat we ontegenzeggelijk voorzichtiger zijn geworden en we kunnen het ons nu ook permitteren om thuis te blijven.

"Voor ongeveer de helft van de beroepsbevolking geldt dat ze thuis kunnen werken gezien het soort werk dat ze doen. En dat het in de praktijk ook echt kan, is wel gebleken", zegt Jannes van der Velde van AWVN.

Of het wijs is om verkouden en negatief getest toch naar het werk te gaan, daar spreekt het RIVM zich niet uit. "Dat hangt er helemaal van af wat je met je werkgever afspreekt." En die werkgevers zijn in algemene zin een stuk voorzichtiger geworden. "Werkgevers zullen eerder zeggen: blijf maar thuis. Maar werknemers hebben zelf natuurlijk ook een verantwoordelijkheid naar hun collega's toe", vult de AWVN-woordvoerder aan.

Juist door de coronamaatregelen zijn andere virussen ook in toom gehouden. "Als je de maatregelen loslaat, zul je ook weer vaker griep en verkoudheid zien", stelt het RIVM. "Zodra je klachten hebt, moet je natuurlijk thuisblijven en je laten testen. Dat is nog steeds het beleid."

'De fabriek komt niet naar huis'

Sinds deze week geldt wel het nieuwe overheidsadvies over thuiswerken: werk thuis als het kan en op locatie als dat nodig is. Dan hangt het er dus ook van af of het echt nodig is. "De helft kan thuiswerken, de andere helft dus niet. De fabriek komt niet naar huis", stelt Van der Velde.

'Vroeger' was het volgens hem gebruikelijker om ook met griep naar het werk te gaan. "Dan moest je niet zeuren. Daar is al langer een kentering in gekomen en dat zet nu nog verder door."

'Ziekteverzuim kan ook dalen door thuiswerken'

Het zou ook zomaar kunnen dat door de nieuwe gewoontes rond thuiswerken, het ziekteverzuim omlaaggaat, denkt Van der Velde. "Omdat mensen er nu eerder voor zullen kiezen om wel thuis te blijven als ze zich niet lekker voelen, maar dan thuis te werken nu we daar zo aan gewend zijn."

Verkoudheid is volgens de RIVM-woordvoerder net zo goed besmettelijk als corona. "Het is ook een druppelinfectie. Als één iemand ziek is, steekt je zo elkaar aan."