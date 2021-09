Foodwatch heeft zijn pijlen gericht op energiedrankjes en vindt dat supermarkten ze alleen nog maar aan klanten van achttien jaar en ouder moeten verkopen. De zelfbenoemde voedselwaakhond heeft de grote supermarktketens aangeschreven en ziet een rol weggelegd voor hun koepel CBL. Die verwijzen op hun beurt naar elkaar, het Voedingscentrum, andere verkooppunten en wet- en regelgeving.

"Voor de verkoop van energiedrankjes geldt geen aanvullende wet- en regelgeving", laat het CBL desgevraagd weten. De supermarktkoepel verwijst wel naar het advies van het Voedingscentrum dat kinderen onder de dertien jaar de drankjes helemaal niet zouden moeten drinken en tot achttien jaar maximaal één blikje per dag.

"Het is aan de supermarkten zelf om hun beleid hier al dan niet op aan te passen." Jumbo zegt dit in het schap duidelijk te maken, maar voelt niet voor een leeftijdscontrole of andere stappen. "Een verregaand middel als leeftijdscontrole kan alleen ingezet worden als dit goed uitvoerbaar en controleerbaar is én geldt voor alle verkooppunten."

Over de consumptie van energiedrankjes zijn geen absolute getallen voorhanden. Wel zijn er van onder andere het Trimbos-instituut beschikbare data over hoe vaak jongeren een Red Bull of iets soortgelijks drinken. Die percentages dalen al jaren en dat was voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een paar jaar geleden voldoende om geen wet- en regelgeving in te voeren.

Leeftijdsgrens 'moet breder gedragen worden'

Albert Heijn zegt het belangrijk te vinden klanten goed te informeren over de energiedrankjes. Dat doet de keten met adviezen op de site en bij het schap, waarbij de supermarkt de drankjes afraadt voor jongeren tot achttien jaar en zwangere vrouwen. "We hebben de waarschuwingstekst op die van het eigen merk groter gemaakt en op de voorkant gezet", laat een woordvoerder weten.

Sinds 2016 verkoopt AH geen grote blikken meer. "Voor een leeftijdsgrens van achttien jaar moet er een wettelijke grondslag zijn." PLUS zegt wel een voorstander van die leeftijdsgrens te zijn. Maar het bedrijf zal zeker niet het voortouw nemen. "Dat moet dan breder gedragen worden dan alleen een bepaalde supermarktketen of alleen deze branche."

Want energiedrank wordt op veel meer plekken verkocht dan alleen in de supers. "Als er geen eenduidige lijn is, zorgt dit aan de kassa voor te veel onduidelijkheid en discussies." Ook PLUS sluit zich aan bij de richtlijn van het Voedingscentrum.

Foodwatch zegt het te betreuren dat iedereen het stokje maar blijft doorgeven en vraagt het ministerie werk te maken van wetgeving.