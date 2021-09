Holland Casino en de Nederlandse Loterij krijgen een vergunning om vanaf vrijdag online kansspelen aan te bieden. Dat melden beide bedrijven woensdag. Ook acht andere bedrijven mogen vanaf 1 oktober gokken op het web legaal aanbieden. Wie dat zijn, wordt later vandaag bekendgemaakt.

Vrijdag gaat de online gokmarkt open. Vanaf dan mogen tien bedrijven in Nederland legaal online gokken aanbieden. Veel bedrijven doen dat nu ook al, maar dat is niet toegestaan.

Door vergunningen te verlenen en daaraan hoge eisen te stellen, hopen de politiek en toezichthouder Kansspelautoriteit meer grip te krijgen op de online gokmarkt. Bedrijven die een vergunning hebben gekregen, moeten voldoen aan strenge eisen op het gebied van witwassen en het voorkomen van gokverslaving.

29 bedrijven hebben bij de Kansspelautoriteit een aanvraag voor een vergunning gedaan. Negentien daarvan voldoen dus vooralsnog niet aan de gestelde eisen.

Online gokken is in Nederland zeer populair. Honderdduizenden Nederlanders wagen online een gokje. Daar gaan honderden miljoenen euro's in om.