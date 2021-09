Toezichthouder ACM heeft producent Samsung een boete van 39 miljoen euro opgelegd wegens het beïnvloeden van de prijzen van televisies die online zijn verkocht. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) woensdag bekendgemaakt, volgens de concurrentiewaakhond gaat het om een van de hoogste boetes ooit.

Volgens de toezichthouder heeft Samsung van januari 2013 tot en met december 2018 online verkopers van zijn televisietoestellen onder druk gezet om hogere prijzen te rekenen. Het gaat om zeven verkopers.

"Onder het mom van 'prijsadviezen' zorgde Samsung ervoor dat de detailhandelaren hun prijzen verhoogden naar de door Samsung gewenste marktprijs", zegt bestuursvoorzitter Martijn Snoep van de ACM.

De handelaren zouden hebben gedaan wat Samsung ze opdroeg, omdat ook andere verkopers door het bedrijf werden aangesproken als zij lagere prijzen rekenden.

Consumenten hebben hogere prijzen betaald

Samsung wist volgens de ACM dat het bedrijf verkopers niet kon verplichten de prijzen te verhogen. "Medewerkers gebruikten daarom de term 'advies', maar deze advisering was in realiteit niet individueel en vrijblijvend."

De manier van zakendoen van Samsung noemt de ACM verstorend voor de concurrentie. "En het leidde tot hogere prijzen voor consumenten", aldus de toezichthouder.

'Done, over vijftien minuten zichtbaar'

Samsung hield via zogenoemde webcrawlers, helemaal geautomatiseerd, de prijzen bij die webshops voor de tv's rekenden. Als het concern dan prijzen tegenkwam die het bedrijf niet bevielen, werd contact opgenomen met de verkoper. "Detailhandelaren lieten Samsung in reactie daarop weten de prijs te verhogen: 'Done, over vijftien minuten zichtbaar', kregen zij dan als antwoord", aldus de ACM.

Andersom wisten de verkopers Samsung ook te vinden als zij concurrenten zagen die zich niet aan de 'prijsadviezen' hielden. "Vaak gebeurde dat in de vorm van een schermafbeelding. Samsung volgde deze klachten regelmatig op en koppelde de klagende detailhandelaar daarover terug met 'Geadviseerd' of 'Pff, ga er weer achteraan'."