De verwachting is dat de Boeing 737 MAX nog dit jaar ook weer de lucht in mag in China, waar het toestel inmiddels 2,5 jaar noodgedwongen aan de grond staat. Wereldwijd werd een vliegverbod voor het type ingevoerd, nadat kort na elkaar twee toestellen waren gecrasht.

In de afgelopen maand zijn er testvluchten uitgevoerd in China en die zijn goed verlopen, zegt de vliegtuigbouwer. De luchtvaartautoriteiten beslissen ieder afzonderlijk over de vliegveiligheid van vliegtuigen. In bijvoorbeeld de VS en Europa vliegt de MAX al geruime tijd weer.

De Civil Aviation Administration of China (CAAC) zet naar verwachting in november het sein op groen. "We hopen voor het eind van het jaar", aldus de verantwoordelijke voor Boeing in China.

China is met zijn grote bevolking en uitgestrekte land een heel belangrijke markt voor de luchtvaart en dus ook voor vliegtuigbouwer Boeing.