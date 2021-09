De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines gaat bijna zeshonderd werknemers die zich niet voor de deadline van 27 september hebben laten vaccineren tegen COVID-19 ontslaan, meldt het bedrijf dinsdag in gesprek met The Wall Street Journal.

Begin augustus verplichtte het bedrijf al zijn 67.000 werknemers om zich te laten vaccineren. Wie dat niet deed, zou worden ontslagen. United Airlines was daarmee een van de eerste grote Amerikaanse bedrijven die een coronavaccin verplicht stelden voor hun personeel.

Werknemers kregen tot 27 september de tijd om een prik te halen. In totaal 593 werknemers gaven geen gehoor aan de oproep. Zij worden ontslagen als ze niet alsnog besluiten om zich voor hun ontslaggesprek te laten vaccineren. Die gesprekken worden de komende dagen gevoerd.

De directie erkent dinsdag in een brief aan het personeel dat niet iedereen zich vrijwillig heeft laten vaccineren. "Maar er is geen enkele twijfel bij ons dat we daarmee hebben voorkomen dat sommigen van jullie in het ziekenhuis belanden of zelfs komen te overlijden aan de gevolgen van het virus, omdat je nu gevaccineerd bent."

Zo'n tweeduizend werknemers van United Airlines lieten zich niet vaccineren om medische of religieuze redenen. Zij mogen wel bij het bedrijf blijven werken.