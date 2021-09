Tien bedrijven mogen vanaf vrijdag 1 oktober legaal online kansspelen aanbieden. Ze krijgen hiervoor een vergunning van de Kansspelautoriteit. Maar wat is er eigenlijk nieuw, want je kunt toch al jaren online gokken? NU.nl geeft antwoord op de belangrijkste vragen.

Wat gaat er veranderen?

Bedrijven die in Nederland nu al online gokspellen aanbieden, doen dat illegaal. Een deel daarvan heeft dan ook boetes gekregen in de afgelopen jaren, maar dit zorgde er niet voor dat webgokken in Nederland verdween. Integendeel zelfs, online gokken is zeer populair.

Daarom mogen vanaf vrijdag tien bedrijven legaal online hun kansspelen aanbieden. Zij krijgen hiervoor een vergunning van de Kansspelautoriteit. Die toezichthouder maakt woensdag bekend welke tien bedrijven dit zijn. Onder meer Holland Casino en Nederlandse Loterij hebben een vergunning aangevraagd. De bedrijven die geen vergunning krijgen, mogen hun kansspelen niet meer aanbieden in Nederland.

Waarom veranderen de regels?

Naar schatting honderdduizenden Nederlanders vergokken jaarlijks honderden miljoenen euro's online. Maar dat gebeurt in een aantal gevallen bij dubieuze partijen. Zo zijn er verhalen dat bedrijven ineens geen winst uitkeren aan spelers die veel hebben gewonnen. Ook is lang niet altijd duidelijk of alle bedrijven iets doen tegen gokverslaving en witwassen.

De Nederlandse politiek besloot twee jaar geleden de online gokmarkt per 1 oktober 2021 te openen voor legale aanbieders. Bedrijven mogen daardoor alleen online kansspelen aanbieden als ze een vergunning hebben. Om die te krijgen, moeten ze aan veel eisen voldoen. Zo moeten bedrijven veel doen om verslavingen te voorkomen en witwassen tegen te gaan. Ook moeten ze kansspelbelasting betalen.

Wat betekenen de nieuwe regels voor spelers?

Spelers die straks gokken bij een legale aanbieder moeten een account aanmaken en zich legitimeren. Zo kunnen bedrijven nagaan of iemand meerderjarig is en of de betreffende speler in het Centraal register uitsluiting kansspelen (Cruks) staat. Hierin staan spelers die kampen met een gokverslaving. Spelers kunnen zichzelf voor dit register opgeven, maar ook familieleden en andere bekenden kunnen dat doen.

De speler kan in zijn account bij het gokbedrijf aangeven hoelang hij wil spelen, hoe vaak hij wil spelen en hoeveel geld hij maximaal wil inzetten. Als een speler deze grens overschrijdt, moet de kansspelaanbieder hem daarop wijzen, bijvoorbeeld met een pop-up. Daarnaast mogen bedrijven geen bonussen aanbieden tijdens een spel en zijn ze verplicht de winsten aan spelers uit te betalen.

Veel spelers hebben nog een tegoed bij een bedrijf dat geen vergunning heeft. Hoe de gokbedrijven hiermee omgaan, is volgens de Kansspelautoriteit aan henzelf. De nieuwe regels betekenen niet dat goksites die geen vergunning hebben meteen uit de lucht gaan. Vele van hen richten zich immers ook op andere landen.

Is het systeem wel waterdicht?

De Kansspelautoriteit verhoogt op 1 oktober de boetes. Illegale aanbieders met een jaarlijkse omzet van maximaal 15 miljoen euro kunnen een boete van 600.000 euro krijgen. Dat is nu nog 150.000 euro. Grotere illegale bedrijven kunnen een boete van maximaal 4 procent van de omzet krijgen.

Of dit ervoor zorgt dat illegale sites geen kans meer maken, is nog de vraag. Er zijn zeer veel websites waarop je als Nederlandse speler kunt gokken. De meeste van deze websites zullen (voorlopig) geen vergunning krijgen en zijn dus illegaal. In een interview met Het Financieele Dagblad (FD) zei René Jansen, voorzitter van de Kansspelautoriteit, dat hij niet alle illegale aanbieders kan aanpakken.

Wel heeft de toezichthouder het beleid aangescherpt. Daarbij wordt onder meer gekeken naar hoeveel Nederlandse spelers een bepaalde illegale aanbieder heeft. Hoe meer Nederlanders, hoe meer ze in het vizier komen van de Kansspelautoriteit. Daarnaast kan de toezichthouder boetes uitdelen aan bedrijven die betalingen van illegale sites verwerken of reclame voor die sites maken.

Verandert er ook iets bij de offline casino's?

Casino's en speelhallen zijn vanaf 1 oktober verplicht om gasten om hun ID te vragen. Op een aantal plekken gebeurde dit al, maar vanaf vrijdag is het overal verplicht. De gokhuizen controleren ook meteen of de gast in Cruks staat. Daarnaast moeten de casino's en speelhallen registreren hoe vaak een speler komt en deze aanspreken op verdacht gedrag, bijvoorbeeld als hij heel vaak komt.