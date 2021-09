De literprijs van benzine is dinsdag op 1 cent na opgelopen tot 2 euro. De adviesprijs tikt met 1,989 euro per liter een nieuwe recordhoogte aan. Met adviesprijzen van respectievelijk 1,635 euro en 1,012 euro per liter moet ook voor diesel en lpg meer betaald worden dan ooit tevoren, zo blijkt dinsdag uit gegevens van United Consumers.

Het lijkt een kwestie van tijd voordat de grens van 2 euro per liter voor benzine wordt gepasseerd. De olieprijs is voor het eerst sinds lange tijd weer hoger dan 80 dollar per vat. "De oliemaatschappijen zullen zich nu niet inhouden met het verhogen van adviesprijs omdat we dan boven de 2 euro per liter uitkomen", zegt directeur Paul van Selms van United Consumers.

De oliemaatschappijen geven dagelijks de prijzen door en op basis daarvan komt een gemiddelde landelijke adviesprijs tot stand. Ook automobilisten zullen zich niet inhouden met tanken als de brandstof duurder is geworden. "Mensen moeten toch rijden." Het is volgens hem hoogstens even slikken.

Volgens Van Selms is de prijs van 80 dollar per vat olie wel een belangrijke grens in de oliewereld. "Een getal waarbij de olieproducerende landen alert worden." Want als olie te duur wordt, wordt het noodzakelijk om naar alternatieven te kijken of de consumptie te verminderen.

Automobilisten moeten sinds het voorjaar steeds meer betalen aan de pomp. In mei werd het oude record uit 2012 gebroken en sindsdien gaat het hard. Vrijwel dagelijks worden nieuwe records gevestigd.