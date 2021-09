In het kielzog van de populariteit van craftbeer en de explosieve groei van het aantal Nederlandse brouwerijen groeit ook het aantal hoptelers in ons land. De teller staat nu op 21 hoptelers en nog eens 24 brouwers met een eigen hopveld, blijkt uit cijfers van de Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur.

Rond de eeuwwisseling waren dat er nog maar twee, tegen nu in totaal meer dan veertig. Vanaf 2016 nam het aantal hoptelers rap toe. Volgens dezelfde statistieken telt Nederland vandaag de dag bijna negenhonderd brouwerijen; dat waren er aan het begin van deze eeuw nog maar een zeventigtal.

Volgens de bierstichting was de hopteelt zo goed als verdwenen uit Nederland. "Aangezien de Nederlandse hoptelers op prijs en kwaliteit niet konden concurreren met de grootschalige hopteelt in andere landen in Europa."

Maar dankzij de populariteit van kleinschalig, ambachtelijk gebrouwen bier is de vraag naar bepaalde hopsoorten toegenomen. "Er is meer vraag naar aromatische hoppen die gebruikt worden in bittere en extra hoppige bieren, zoals IPA."

De hopvelden die brouwers zelf exploiteren zijn meer bedoeld voor marketing dan voor productie. "Bijvoorbeeld voor de jaarlijkse hoppluk waarbij klanten mogen helpen plukken", aldus de bierstichting.

De professionele hoptelers zitten vooral in het oosten van het land en in Noord-Brabant. De brouwerijen met een eigen veldje zitten dan weer vooral in het westen.