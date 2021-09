Toezichthouder ACM haalt de controle op de leveringszekerheid van energiebedrijven een maand naar voren vanwege de gestegen prijzen voor gas en elektriciteit, zegt een woordvoerder tegen NU.nl. Consumenten hoeven er echter niet voor te vrezen dat ze zonder stroom komen te zitten.

ACM controleert sowieso elk jaar hoe energieleveranciers er financieel voor staan. Dat wordt dit jaar met een maand vervroegd om de impact van de hogere energieprijzen te meten. "Voorlopig lijkt die leveringszekerheid nog niet in gevaar te komen, maar als een leverancier echt in de problemen komt, trekken we de vergunning in", zegt de ACM-woordvoerder.

Mocht dat gebeuren, dan hoeven consumenten zich niet meteen zorgen te maken. Iedereen die bij de leverancier in kwestie is aangesloten, wordt namelijk meteen overgezet naar een andere leverancier. Daar blijf je sowieso twintig dagen bij aangesloten om de energielevering te verzekeren, waarna je een nieuwe leverancier kunt kiezen als je dat wil. Het contract voor die ene maand wordt dan wel afgesloten voor de hoogste prijs, dus zonder kortingen.

In Nederland zijn er sinds 2018 geen energiebedrijven meer failliet gegaan, maar in het Verenigd Koninkrijk vielen er in de afgelopen weken een hoop kleine leveranciers om. De energieprijzen lopen sinds kort hard op doordat de vraag vanwege het vele thuiswerken sterk is gestegen, terwijl het aanbod niet zo snel groeit.

Het demissionaire kabinet trok al 375 miljoen euro uit om huishoudens voor de hogere energierekening te compenseren en ook de Europese Commissie komt binnenkort met een plan.