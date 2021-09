Woningborg, de grootste verzekeraar van bouwprojecten in Nederland, vraagt de overheid om extra geld. Zonder kapitaalversterking komt het bedrijf in de problemen, schrijft Het Financieele Dagblad (FD) dinsdag. Als de verzekeraar omvalt, kan het doel van één miljoen nieuwe woningen in gevaar komen.

Zonder een zogenoemde afbouwverzekering kunnen projectontwikkelaars vaak niet beginnen met bouwen. Bij veel hypotheken stellen banken een certificaat van een afbouwverzekeraar als eis en bij hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is het zelfs verplicht.

Daarom zijn de financiële problemen van Woningborg een forse tegenvaller. Het bedrijf heeft al verschillende bouwprojecten moeten weigeren. Dat kan het doel van het demissionaire kabinet om de komende jaren één miljoen nieuwe woningen te bouwen dwarsbomen.

Brancheorganisatie Bouwend Nederland praat nu met de verzekeraar en de overheid over een kapitaalinjectie. "Dat kan via een lening, investering of borg", zegt de woordvoerder van Woningborg tegen het FD.

Woningborg heeft het al een aantal jaren moeilijk. In 2018 en 2019 boekte het bedrijf forse verliezen. Daardoor daalde de solvabiliteit (de mate waarin schulden afbetaald kunnen worden) naar 110 procent, wat maar net genoeg was voor De Nederlandsche Bank (DNB). Volgens de interne norm van 200 procent was dat echter te laag.

SWK en BouwGarant, twee andere grote afbouwverzekeraars, zitten volgens het FD niet in de problemen.