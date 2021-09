Groot-Brittannië gaat een beperkt aantal chauffeurs van militaire tankwagens een gespecialiseerde training geven om te helpen met de aanhoudende brandstofcrisis. Zij zullen worden ingezet als de crisis de komende dagen niet afneemt, maakte het ministerie van Economische Zaken maandagavond bekend.

"Zij moeten in staat van paraatheid worden gebracht en indien nodig worden ingezet om de brandstofvoorzieningsketen verder te stabiliseren", aldus de verklaring van het ministerie.

Bij tankstations is afgelopen week een tekort aan benzine en diesel ontstaan omdat er te weinig vrachtwagenchauffeurs zijn om ze te bevoorraden. De problemen worden verergerd door Britten die massaal naar pompen rijden om een voorraad in te slaan, uit angst zonder brandstof te komen zitten.

"Hoewel de brandstofindustrie verwacht dat de vraag de komende dagen weer op het normale niveau zal komen, is het terecht dat we deze, gevoelig liggende voorzorgsmaatregel nemen", aldus de Britse minister van Economische Zaken Kwasi Kwarteng. "Indien nodig zal de inzet van militair personeel de toeleveringsketen voorzien van extra capaciteit als tijdelijke maatregel om de druk te verlichten die wordt veroorzaakt door pieken in de lokale vraag naar brandstof."

Regering schrapt concurrentieregels en verstrekt duizenden werkvisa

De Britse regering nam de afgelopen dagen al verschillende maatregelen om de brandstofcrisis aan te passen. Maandag werden de concurrentieregels voor brandstofbedrijven opgeschort. Daardoor kunnen de bedrijven intensiever samenwerken en informatie uitwisselen om de tekorten aan te pakken.

Om het chauffeurstekort enigszins tegen te gaan kondigde de Britse premier Boris Johnson afgelopen weekend aan duizenden tijdelijke werkvisa te verstrekken aan buitenlandse vrachtwagenbestuurders. Hij maakte daarmee een drastische ommezwaai in het strenge immigratiebeleid na de Brexit.

Minister Grant Shapps van Transport benadrukte afgelopen weekend dat er geen tekorten bij Britse raffinaderijen zijn. Hij riep consumenten daarom op geen hamstergedrag te vertonen aan de pomp. Tegelijkertijd beschuldigde hij de transportlobby ervan paniek te zaaien met berichten over schaarste door chauffeurstekorten.