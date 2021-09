De ticketwebsite Ticketmaster vraagt zijn werknemers wereldwijd om gevaccineerd te zijn tegen COVID-19 als ze op kantoor willen werken, dus ook in Nederland. Dat blijkt uit een interne mail die NU.nl heeft ingezien. Daarmee gaat het bedrijf in tegen de Nederlandse wet. Bedrijven mogen niet eisen dat hun werknemers een vaccinatiebewijs laten zien.

In de mail, die in het Engels is opgesteld en gericht is aan alle Nederlandse werknemers, staat aangegeven dat het regionale beleid in lijn wordt gebracht met het wereldwijde beleid van moedergroep Live Nation. "We verwachten dat iedereen die in onze kantoren werkt gevaccineerd is", staat in de mail. "Uitzonderingen onder speciale omstandigheden, zoals een negatieve test, moeten afgesproken worden met je leidinggevende."

In een korte reactie zegt een woordvoerder dat "vaccineren niet verplicht wordt gesteld, maar enkel aangemoedigd". Volgens een werknemer, die anoniem wil blijven, werden mensen van wie bekend is dat ze niet gevaccineerd zijn, echter opgebeld met de boodschap dat ze thuis moeten blijven.

In de mail geeft Ticketmaster aan dat het bedrijf met de maatregel een veilige en gezonde werkomgeving wil creëren. Het personeel reageert echter met ongeloof. "Dit creëert alleen maar verdeeldheid", klinkt het.

Discussie woedt al langer in Nederland

De discussie over verplichte vaccinatie op de werkvloer woedt al enkele weken. Werkgevers willen de vaccinatiestatus van hun personeel weten, maar mogen dat juridisch gezien niet vragen. Dat roept bij veel werkgevers vragen op, omdat ze verplicht zijn een veilige werkplek te creëren, maar tegelijk niet mogen weten of hun personeel gevaccineerd is.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft echter op de vorige coronapersconferentie de deur op een kier gezet voor een eventuele wetswijziging. Hij zei dat hij zal bekijken of registratie in sommige sectoren toch een optie is.

Vakbonden niet akkoord met verplichting

De vakbonden zijn daar niet over te spreken. Van een verplichte vaccinatie of de vraag om thuis te werken kan geen sprake zijn, vinden zij. "Mensen mogen nog altijd zelf beslissen wat er met hun lichaam gebeurt en moeten mee kunnen beslissen over of en hoe vaak ze thuiswerken", zeiden FNV en CNV eerder tegen NU.nl.

Een maand geleden kondigde autoverhuurbedrijf LeasePlan ook al aan dat het verwacht dat werknemers die niet gevaccineerd zijn, niet naar kantoor komen. Het bedrijf zal niet daadwerkelijk controleren op vaccinaties, maar vertrouwen op de eerlijkheid van het personeel, klonk het toen.

Dit artikel is geschreven naar aanleiding van een tip van een NU.nl-lezer. Heb jij ook een tip voor NU.nl? Mail dan naar tips@nu.nl.