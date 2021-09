We zullen pas in de loop van oktober weten wat de zorgpremie voor komend jaar wordt. Normaliter maakt verzekeraar DSW op de vierde dinsdag in september als eerste verzekeraar de premie bekend. Maar omdat de coronapandemie veel langer duurt dan werd aangenomen, is het totale kostenplaatje nog niet inzichtelijk.

"We hopen over een paar weken alsnog duidelijkheid te kunnen geven", zegt Aad de Groot, bestuursvoorzitter van DSW, in gesprek met NU.nl. De zorgpremie voor het komende jaar wordt altijd gebaseerd op de zorgkosten. "Zowel de reguliere als in dit geval de coronakosten", verduidelijkt De Groot.

En aan inzicht in die laatste kosten ontbreekt het nog. De verzekeraars krijgen bijna alle coronakosten terug van de overheid. Maar de eerdere berekeningen gingen er daarbij van uit dat de pandemie in juni voorbij zou zijn. "En dat is natuurlijk niet het geval. We missen nog gegevens van de afgelopen maanden. Het gaat om honderden miljoenen euro's."

Salarisverhoging zorgpersoneel wordt ook doorberekend

DSW zegt te willen voorkomen dat kosten die de verzekeraars terugkrijgen, worden meegenomen in de premie en de premie dus te hoog zou worden ingezet. Dat de premie hoger wordt, staat wel vast. Zo wordt onder andere de vorige week toegezegde loonsverhoging voor het zorgpersoneel in de premie doorberekend.

"Dat scheelt zo 1 euro per maand", stelt De Groot. Het demissionaire kabinet heeft aangegeven dat deze rekening uiteindelijk niet bij de burger terechtkomt. "Het wordt voor de burger gecompenseerd", licht de DSW-bestuursvoorzitter toe. "Maar daar schieten wij niks mee op, wij moeten het wel in rekening brengen."

Het deel van de premiestijging als gevolg van de hogere zorgsalarissen wordt vanuit de overheid gecompenseerd door een hogere algemene heffingskorting.

Premie moet voor 12 november bekend zijn

DSW denkt nog steeds als eerste verzekeraar met de premie voor 2022 naar buiten te kunnen komen, net als de laatste zestien jaar. De premies van de andere verzekeraars wijken daar doorgaans niet veel van af.

De verzekeraars moeten de premie uiterlijk 12 november bekendmaken zodat consumenten nog van verzekeraar kunnen wisselen. Je kunt tot en met 31 december bij je verzekeraar opzeggen en je tot 31 januari aanmelden bij een ander.