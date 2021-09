NS en ProRail maken vandaag een begin met het weghalen van de coronastickers op de stations. Die hebben anderhalf jaar dienst gedaan, maar zijn niet meer nodig nu verschillende coronamaatregelen zijn komen te vervallen.

NS laat weten dat station Vlissingen als eerste aan de beurt is. De stickers kunnen het veld ruimen nu het niet langer verplicht is om een mondkapje op de stations te dragen of 1,5 meter afstand te houden.

Niet alle stations zijn onmiddellijk stickervrij. Ze worden stapsgewijs van de treinstations weggehaald. "De stations van Zeeland en West-Brabant zijn het eerst aan de beurt", meldt NS. "De bedoeling is dat eind oktober alle stickers van de stations verdwenen zijn."

Sinds 25 september is het mondkapje niet meer verplicht op de stations. In de trein blijven mondkapjes wel verplicht. Reizigers worden daarop gewezen via schermen in de trein en op stations en door omroepberichten.

De stickers werden in mei 2020 geplakt.