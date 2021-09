Sinds augustus is de Tesla Model Y in een aantal Europese landen verkrijgbaar, waaronder Nederland. In de eerste verkoopmaand zijn er direct 3.498 stuks van verkocht, goed voor de achtste plek in de top tien bestverkochte elektrische auto's van Europa. Dat heeft dataprovider JATO Dynamics maandag bekendgemaakt.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang een melding bij nieuws over Tesla.

De Tesla Model Y bleef daarmee de Fiat 500 en de Volkswagen Up voor, maar had nog een flinke afstand tot de koplopers, te weten de Tesla Model 3 met 7,826 stuks en de Volkswagen ID.3, waarvan er in augustus in Europa 7.958 exemplaren verkocht werden. Gemeten tot en met augustus gaat de Model 3 met 74.818 verkochte exemplaren nog ruim aan de leiding. De ID.3 is goed voor 44.027 stuks.

Van alle auto's was overigens de Dacia Sandero de afgelopen maand het meest in trek. Daarvan gingen er in Europa 14.961 op kenteken.

In Nederland gingen in augustus direct 127 exemplaren van de Model Y op kenteken, maakten BOVAG, RAI Vereniging en RDC eerder deze maand al bekend. Daarmee presteerde de Model Y beter dan de Model 3, die afgelopen maand 73 maal geregistreerd werd. Doordat Tesla's vanuit de Verenigde Staten en China moeten komen en deze doorgaans aan het einde van elk kwartaal arriveren, geven de verkoopcijfers in andere maanden een vertekend beeld.