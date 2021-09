Shell Energy, de afdeling van Shell die in het Verenigd Koninkrijk stroom levert aan huishoudens, neemt de 255.000 klanten van concurrent Green Supplier Limited over. Dat melden Shell en toezichthouder OFGEM in aparte mededelingen. Green Supplier vroeg afgelopen woensdag het faillissement aan omdat de hoge stroomprijs tot financiële problemen had geleid bij het bedrijf.

Shell Energy heeft op dit moment 900.000 klanten in het Verenigd Koninkrijk. Met de klanten van Green erbij komt dat aantal op 1,15 miljoen uit. Shell belooft dat er bij geen enkele overstapper een onderbreking van de stroomlevering zal zijn. "Shell is een goed gekapitaliseerd bedrijf met de ambitie om op lange termijn de uitstoot van alle huishoudens tot nul te herleiden", zegt CEO Ed Kamm.

Green Supplier is niet het enige Britse energiebedrijf dat te lijden heeft onder de hoge prijzen. Op dezelfde dag deden ook Green Energy UK en Avro Energy de boeken toe. En de afgelopen weken gingen er nog meer bedrijven overkop. De klanten daarvan werden verdeeld onder andere kleine spelers.

De energieprijzen in Europa en het VK rijzen sinds enkele weken de pan uit. Dat komt vooral door een sterk opgeveerde vraag naar energie door het thuiswerken met een aanbod dat niet kan volgen. Daardoor steeg de gasprijs al 200 procent sinds begin dit jaar, terwijl elektriciteit 152 procent duurder werd.

Shell is in Nederland niet bekend als leverancier van elektriciteit of gas, maar daar wil het bedrijf verandering in brengen. Eind dit jaar kunnen ook Nederlandse klanten zich aansluiten bij Shell Energy, kondigde het bedrijf vorige maand aan.