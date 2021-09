TUI heeft afgelopen weekend de laatste Nederlandse vakantiegangers opgehaald van La Palma. Er zaten er nog zo'n 150 landgenoten op het Canarische Eiland, laat een woordvoerder van de reisorganisatie desgevraagd weten.

Sinds vorige weekend is de vulkaan op het eiland zeer actief. In eerste instantie moesten als gevolg daarvan enkele tientallen Nederlanders die er op vakantie waren, in allerijl hun hotel verlaten.

De rest van de vakantiegangers konden in hun hotels aan de andere kant van het eiland blijven. In de loop van de vorige week moest ook nog een vlucht naar het eiland geannuleerd worden vanwege as in de lucht die door de vulkaan werd uitgespuwd. De tachtig Nederlanders die op die vlucht zouden zitten, zijn een dag later alsnog opgehaald.

"We hebben afgelopen vrijdag aan de overige vakantiegangers gezegd dat we ze naar huis gingen halen", vertelt de woordvoerder. Zij zijn eerst met een ferry naar Tenerife vervoerd en vandaar teruggevlogen. TUI combineert doorgaans de vluchten naar La Palma en Tenerife maar vond het nu in verband met de vulkaanuitbarsting te risicovol om direct op La Palma te vliegen.

TUI voert in ieder geval tot en met 5 oktober geen reizen meer uit naar La Palma. "Tegen die tijd bekijken we de situatie opnieuw. Je wil de hulpverleners nu ook niet in de weg lopen." Mensen die naar het Canarische Eiland zouden gaan, kunnen hun vakantie omboeken.

Sunweb had eerder nog zo'n twintigtal reizigers via dochteronderneming Eliza was here op het eiland, maar die zijn inmiddels al terug. "Vanaf november bieden we via Sunweb reizen naar La Palma aan", verwacht de woordvoerder nu.