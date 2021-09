De Zweedse elektrische autobouwer Polestar gaat naar de beurs, zo is maandag bevestigd. Het van Volvo Cars losgeweekte merk krijgt een verwachte beurswaarde van ongeveer 20 miljard dollar (17,1 miljard euro). In Nederland is de fabrikant bekend van de Polestar 2, waar in 2020 bijna drieduizend exemplaren van verkocht zijn.

Polestar maakt zijn beursgang via een zogeheten SPAC (special purpose acquisition company). Dat is een investeringsbedrijf, in dit geval Gores Guggenheim, dat zonder activiteiten beursgenoteerd is. Het enige doel van een SPAC is om andere bedrijven over te nemen, zodat die zich niets hoeven aan te trekken van de administratie die bij een gewone beursgang komt kijken. Acteur Leonardo DiCaprio is een van de bekendste investeerders.

Polestar is net als Volvo eigendom van de Chinese Zhejiang Geely Holding Group. De Polestar 2 wordt dan ook in China gebouwd. De nog te onthullen SUV Polestar 3 zal in de Verenigde Staten van de band komen.

De Polestar 2 is in Nederland leverbaar van 45.900 euro. Vorig jaar gingen er 2.963 stuks op kenteken. Dit jaar zijn er tot en met augustus 612 exemplaren van verkocht. De auto deelt zijn techniek met de eveneens volledig elektrische Volvo XC40 P8 Recharge en de Volvo C40.