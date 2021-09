Vorig jaar werden er 5 procent minder cv-ketels verkocht dan een jaar eerder, blijkt uit de Gasmonitor van belangenvereniging Natuur & Milieu. Het is de eerste keer dat de cv-ketel terrein verliest. In de afgelopen jaren gingen de verkoopcijfers nog telkens omhoog. "Maar de omslag naar aardgasvrij wonen komt mondjesmaat op gang", concludeert Natuur & Milieu.

In totaal stapten vorig jaar 87.000 huishoudens over op een aardgasvrije techniek, zoals een hybride warmtepomp. Tegelijk werden wel 428.000 nieuwe cv-ketels gekocht. De verkoop van warmtepompen steeg met 37 procent.

Ondertussen is 86 procent van de nieuwbouwwoningen aardgasvrij, maar in bestaande huizen heerst de cv-ketel nog steeds. Natuur & Milieu vindt de cijfers hoopgevend, maar maakt zich wel zorgen over het tempo van de verduurzaming. "De cijfers laten zien dat de omschakeling naar aardgasvrij wonen maar heel mondjesmaat plaatsvindt. Daarom is het belangrijk dat de overheid en markt meer gaan doen om hybride warmtepompen te stimuleren", klinkt het.

Op Prinsjesdag besliste het kabinet al dat mensen bij de aanschaf van een warmtepomp 1.000 tot 2.100 euro subsidie kunnen krijgen. Onlangs bleek ook uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) dat één miljoen woningeigenaren de investering in verduurzaming binnen tien jaar kunnen terugverdienen. Dit betekent dat ze er winst op maken, want de apparaten gaan gemiddeld vijftien jaar mee.