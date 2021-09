Luchtvaartmaatschappij Emirates vliegt vanaf oktober naar 27 bestemmingen met de populaire A380. Dat zijn er 65 procent meer dan de zestien bestemmingen waar het vliegtuig nu naartoe gaat. Voor het eerst sinds de coronacrisis gaat er weer een vlucht van Dubai naar Amsterdam en terug.

In het begin van de coronacrisis schaalde Emirates het aantal vluchten drastisch terug vanwege de vele reisbeperkingen. Nu er wereldwijd steeds meer versoepelingen komen, vindt de luchtvaartmaatschappij het weer tijd om meer vliegtuigen in te zetten.

Emirates vliegt vanaf oktober weer naar 27 plaatsen met de A380. Elf routes daarvan zijn nieuw. Op 31 oktober vertrekt de eerste A380 in Dubai richting Schiphol. Ook gaat het vliegtuig vanaf 1 oktober voor het eerst naar Turkije. Verder gaat de A380 naar onder meer Barcelona, ​​Düsseldorf, Hamburg, Johannesburg, Madrid, Milaan, Riyad (onder voorbehoud van goedkeuring door de overheid), São Paulo en Zürich.

Tegen het einde van dit jaar zouden er 118 A380-vliegtuigen operationeel moeten zijn, wat goed is voor 165.000 zitplaatsen. In totaal vliegt de luchtvaartmaatschappij uit de Verenigde Arabische Emiraten nu naar 120 bestemmingen, 90 procent van het aantal plaatsen van voor de coronacrisis.

De A380 is erg populair onder reizigers vanwege de extra beenruimte en meer comfort dan in de meeste andere vliegtuigen. Toch hebben veel luchtvaartmaatschappijen de afgelopen maanden besloten om er afscheid van te nemen. Het toestel is door zijn grootte erg duur in gebruik en dat kwam tijdens de coronacrisis niet zo goed uit.

Daarom besloot bouwer Airbus te stoppen met de productie van het vliegtuig. Het laatste model wordt in november afgeleverd aan Emirates, dat nu de grootste A380-gebruiker is. In tegenstelling tot andere luchtvaartmaatschappijen verwacht Emirates nog zeker twintig jaar met de A380 te vliegen.