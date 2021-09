In het Verenigd Koninkrijk hebben steeds meer tankstations te kampen met brandstoftekorten. Dat meldt de brancheorganisatie PRA maandag. In veel steden staat de helft van het aantal pompen droog, op andere plekken heeft 90 procent van de aangesloten tankstations geen brandstof meer. Ondertussen heeft de Britse regering maatregelen aangekondigd om de tekorten weg te werken. Hulp van het ministerie van Defensie is daarbij niet uitgesloten.

"Het probleem is inmiddels vrij acuut en op veel plaatsen beginnen we de week met tekorten", aldus PRA-voorman Brian Madderson. De PRA vertegenwoordigt met name onafhankelijke tankstations in het Verenigd Koninkrijk.

Ook de grote namen hebben met groeiende tekorten te maken. Oliereus BP meldde zondag dat 360 van de 1.200 locaties in het Verenigd Koninkrijk die het bedrijf van brandstof voorziet nu zonder de belangrijkste brandstoftypes zitten.

De Britse regering schort daarom de concurrentieregels voor brandstofbedrijven op. De regering hoopt op die manier de tekorten aan benzine en diesel bij de tankstations te doen slinken.

De tekorten zijn ontstaan doordat er in het land niet genoeg vrachtwagenchauffeurs voor de bevoorrading zijn. Met het schrappen van de concurrentieregels kunnen de brandstofbedrijven intensiever samenwerken en informatie uitwisselen om de tekorten aan te pakken.

Daarnaast gaat het Britse kabinet maandag praten over de inzet van het leger. Volgens minister van Milieu George Eustice moeten instructeurs van het ministerie van Defensie helpen om de achterstand qua aantallen rijexamens voor een groot rijbewijs weg te werken. Van de inzet van soldaten als vrachtwagenchauffeurs is vooralsnog geen sprake, benadrukte Eustice.

Afgelopen weekend besloot premier Boris Johnson al om op korte termijn duizenden visa te gaan verstrekken aan buitenlandse truckers om zo de tekorten aan chauffeurs te verlichten.

Minister Grant Shapps van Transport benadrukte afgelopen weekend dat er geen tekorten bij Britse raffinaderijen zijn. Hij riep consumenten daarom op geen hamstergedrag te vertonen aan de pomp. Tegelijkertijd beschuldigde hij de transportlobby ervan paniek te zaaien met berichten over schaarste door chauffeurstekorten. "Er is tamelijk onverantwoord informatie verstrekt door een van de organisaties voor wegtransport", zei de minister tegen Sky News.