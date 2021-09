Grote cryptoplatformen weigeren sinds afgelopen weekend Chinese klanten omdat de Chinese centrale bank vrijdag besliste dat alle beleggingen in cryptomunten illegaal zijn. Een van de maatregelen is dat buitenlandse platformen beboet kunnen worden als ze transacties verrichten voor Chinezen.

Daarop kondigde Huobi, een van de grootste cryptoplatformen ter wereld, zondag aan dat inwoners van het Chinese vasteland vanaf nu geen account meer kunnen aanmaken. Bestaande Chinese accounts worden mondjesmaat afgebouwd tot 31 december.

Een ander groot platform, Binance, blokkeert alle inschrijvingen vanaf telefoons met een Chinees nummer en haalde zijn app uit de Chinese appwinkels.

De Chinese centrale bank stuurde vrijdag een mededeling de wereld in waarin het beleggen in cryptomunten per direct verbood en zelfs illegaal noemde. Volgens de bank is de handel in digitale munten "marktverstorend" en werkt het illegale activiteiten in de hand.

Peking is al langer een groot tegenstander van cryptovaluta. In het verleden riep de centrale bank al regelmatig cryptovaluta nooit als een geldig betaalmiddel te zullen beschouwen en in 2017 werd een aantal Chinese cryptobedrijven gesloten. Daardoor verkasten heel wat platformen naar andere landen, waar ze nu dus ook onder vuur komen te liggen.