In de Tesla-fabriek in Sjanghai zullen gedurende de eerste negen maanden van dit jaar in totaal 300.000 auto's van de band lopen. Dat zeggen twee ingewijden zondag tegen Reuters. Daarmee ligt de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's op koers om het jaar af te sluiten met een productieaantal dat in de buurt komt van één miljoen voertuigen.

Volgens diezelfde bronnen had de productie in Sjanghai de afgelopen negen maanden hoger uit kunnen vallen, maar gooide het wereldwijde chiptekort roet in het eten.

Tesla heeft op dit moment twee productiecentra: één in het Californische Fremont, de ander in Sjanghai. In Fremont is in het eerste kwartaal de productie van de gewijzigde Model S en Model X opgang gekomen. Daarvan kunnen er op jaarbasis 100.000 gebouwd worden. De productielijn voor de Model 3 en Model Y heeft een capaciteit van 500.000 exemplaren.

Aangezien er in het laatste kwartaal van dit jaar in potentie nog 100.000 auto's in China van de band kunnen komen, komt de magische grens van één miljoen stuks in beeld. Tesla sloot 2020 af met een productie van bijna 510.000 exemplaren. Het aantal leveringen kwam uit op 499.550 stuks.

Tesla-topman Elon Musk riep zijn medewerkers eerder deze maand per e-mail op om "alles uit de kast te halen", om ervoor te zorgen dat dit kwartaal genoeg auto's kunnen worden geleverd.

Tesla zit volgens de e-mail die Reuters heeft ingezien met een flink aantal modellen die vanwege chiptekorten eerder in het kwartaal nog steeds niet helemaal af zijn. Daardoor moet het bedrijf alles op alles zetten om aan het einde van dit kwartaal "een ongekende golf aan leveringen" mogelijk te maken. "Dit is de grootste golf in de geschiedenis van Tesla, maar we moeten het voor elkaar krijgen", aldus Musk.