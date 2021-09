De teller voor het aantal buitenlandse toeristen stokt dit jaar naar verwachting op 5,4 miljoen. Dat is ruim een kwart minder dan gedurende coronajaar 2020 en 73 procent minder dan in 2019, zo waarschuwt het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) maandag.

Dat Nederlanders vaker in eigen land op vakantie gingen, zal het verlies aan inkomsten niet compenseren, stelt het NBTC. Een volledig herstel wordt pas in 2024 verwacht.

"De verwachte jaarcijfers schetsen een dramatischer beeld dan we eerder dit jaar hadden", zegt algemeen directeur Jos Vranken van het NBTC. "Dit komt door de aanhoudende reisrestricties en beperkende maatregelen die al bijna het hele jaar gelden." Volgens Vranken daalt het toeristisch en zakelijk bezoek in Nederland dit jaar naar het niveau van begin jaren negentig.

Dat betekent opnieuw een stevig verlies aan inkomen uit toeristische bestedingen, zo verwacht het NBTC. In 2020 verdiende de sector 14,5 miljard euro aan internationale toeristen en bezoekers, tegenover 34,7 miljard euro in 2019. Dagjesmensen en toeristen uit eigen land waren tijdens het coronajaar goed voor 32,1 miljard aan inkomsten, waar dat in 2019 nog 46,6 miljard euro was.

Het aantal Nederlanders dat dit jaar op vakantie in eigen land ging, komt naar verwachting uit op 26 miljoen. Dat betekent een een plus van bijna 30 procent vergeleken met een jaar eerder. "Een verklaring hiervoor is een populaire meivakantie waarin veel Nederlanders eropuit trokken in eigen land. Daarnaast boekten meer Nederlanders een zomervakantie in eigen land door de strenge reisrestricties die half juli opnieuw werden aangekondigd", aldus Vranken.

Het NBTC zet voor komend jaar in op een groter aantal internationale bezoekers, maar doordat het toerisme in eigen land in 2022 vermoedelijk op hetzelfde niveau zal blijven als in 2021, duurt een volledig herstel van de sector nog tot 2024. Volgens Vranken zullen met name de congressen en andere bijeenkomsten langzamer opveren van de coronaklap dan het verblijfstoerisme. "Duurzaam herstel en ontwikkeling is niet vanzelfsprekend", waarschuwt hij tenslotte.