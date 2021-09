De Duitsers gaan zondag naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Duitslandkenners denken dat het voor de Nederlandse economie vooral te hopen is dat de oosterburen geen ruk naar links maken. Ook is het belangrijk dat er in Duitsland snel een nieuwe regering komt. En in Nederland ook.

De Duitsers zijn voor de Nederlandse economie essentieel. Zo exporteerde Nederland afgelopen jaar voor 106 miljard euro aan goederen naar de oosterburen. Alleen al daarom is het van belang dat de Duitse economie zo snel mogelijk herstelt van de coronacrisis. Maar ook de beslissingen op het gebied van duurzaamheid en belastingen kunnen grote invloed op Nederland hebben.

Het lijkt erop alsof het zondag vooral een strijd wordt tussen de christendemocratische partij CDU/CSU van de huidige bondskanselier Angela Merkel en de sociaaldemocratische SPD. Dat zijn nu ook al de grootste partijen in het parlement. Welke van de twee het wordt, maakt voor Nederland niet zoveel uit, denkt Thomas Boom. Hij is partner bij lobbyorganisatie Meines Holla & Partners, dat zich richt op Duitsland.

"Nederland heeft vooral belang bij een stabiele regering van gematigde partijen die vertrouwen brengt, want dat vertrouwen zorgt voor economische groei. En dat heb je nodig, nu we uit de coronacrisis komen. Ook is het goed als er snel een regering komt, zodat duidelijk is welke plannen deze heeft."

Verduurzaming staat hoog op de agenda

Tussen CDU en SPD zijn wel wat kleine verschillen. Zo wil eerstgenoemde meer aandacht voor de staatsschuld, terwijl SPD juist wil inzetten op een hoger minimumloon. Beide partijen zijn het eens dat verduurzaming hoog op de agenda moet staan. En dat is buitengewoon interessant voor ons land.

"Nederlandse bedrijven kunnen hierin een belangrijke rol spelen", denkt Boom. "Zo zijn Gasunie en TenneT belangrijk spelers in de Duitse energiesector. En Nederland heeft ook veel kennis op het gebied van opladen van elektrische auto's. Daarin zijn wij veel verder dan de Duitsers."

Ook Günter Gülker van de Duits Nederlandse Handelkamer ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven volop kansen. De Duitse regering heeft al aangekondigd dat het 9 miljard euro wil investeren in waterstof. De oosterburen kunnen zelf niet genoeg waterstof produceren en moet het daarom importeren. Dat zou prima via Rotterdam kunnen gaan, denkt hij.

"De energie die op het Nederlandse deel van de Noordzee wordt opgewekt met windmolens, zou in een fabriek in de Rotterdamse haven kunnen worden omgezet in waterstof. En dat kun je vervoeren naar Duitsland. Maar dan is het belangrijk dat Nederland snel een nieuwe coalitie krijgt, zodat beslissingen daarover niet te lang worden uitgesteld."

Linkse coalitie maakt het lastiger voor Nederland

Mochten de Duitsers zondag massaal op linkse partijen stemmen, dan zijn de gevolgen voor Nederland anders, verwacht Gülker. De SPD zou dan een coalitie kunnen vormen met twee linkse partijen: De Groenen en de socialistische partij Die Linke. "Dan zul je zien dat bijvoorbeeld het gebruik van kolen sneller wordt afgebouwd dan nu het geval is. En Duitsland importeert veel kolen vanuit Nederland."

Een zeer linkse coalitie in Duitsland zou ook kunnen betekenen dat samenwerking met Nederland lastiger wordt, denkt Boom. "Om goed te kunnen samenwerken, is het handig als beide regeringen min of meer dezelfde politieke kleur hebben en dat zou dan niet het geval zijn." Overigens schatten kenners de kans klein dat Duitsland een ruk naar links maakt.

Duitse regering zal pro-EU zijn

Wel moet Nederland sowieso rekening houden met een pro-Europees beleid in Duitsland, ongeacht de uitslag van de verkiezingen, denkt Harald Benink. Hij is hoogleraar Banken en Financieren aan de Universiteit van Tilburg en wijst op het meningsverschil dat Nederland en Duitsland vorig jaar hadden in Europees verband.

Bij het bepalen van het steunbeleid voor EU-landen die bovengemiddeld waren getroffen door de coronapandemie, was het Nederlandse kabinet vorig jaar zeer kritisch. Onder andere Duitsland nam dat toen Nederland niet in dank af.

"Mocht er in de nabije toekomst opnieuw een situatie zijn waarin grootschalige steun nodig is voor andere EU-landen, bijvoorbeeld doordat Zuid-Europese landen een hoge staatsschuld hebben, moet Nederland daar wel rekening mee houden", denkt Benink. "Duitsland zal daarover echt minder moeilijk doen dan wij."