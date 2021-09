De Chinese centrale bank heeft vrijdag maatregelen aangekondigd om de handel in cryptovaluta aan banden te leggen. Volgens de bank is de handel in digitale munten "marktverstorend" en werkt het illegale activiteiten in de hand. Ook buitenlandse bedrijven mogen geen cryptotransacties verrichten voor Chinezen

De centrale bank meldt dat financiële instellingen en bedrijven niet langer activiteiten mogen ondernemen die te maken hebben met cryptovaluta. Doen ze dat wel, dan wordt er een onderzoek gestart met eventuele strafrechtelijke vervolging als eindstation.

De instelling zegt dat alle staatsorganen, betrokken instanties en overheden geacht worden mee te werken aan de bestrijding van cryptohandel. Daarvoor wil het de informatie-uitwisseling tussen de verschillende belanghebbenden stroomlijnen.

De centrale bank komt tevens met maatregelen om de risico's van de handel in cryptomunten beter onder de aandacht te brengen.

De bekendmaking zorgde voor een val in de koers van grote digitale munten, zoals bitcoin. Die leverde zo'n 4 procent in tot 42.900 dollar per stuk, omgerekend ruim 36.500 euro. Ether en Litecoin leverden ongeveer 8 procent in.