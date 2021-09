Mercedes-Benz gaat zich aansluiten bij de Automotive Cells Company (ACC) van TotalEnergies en Opel-moederbedrijf Stellantis. De drie partijen krijgen elk 33 procent van de onderneming in handen. ACC moet voor de productie van batterijcellen voor de accupakketten van elektrische auto's zorgen. Daarmee wil Mercedes voorsorteren op een overstap naar alleen nog maar elektrische auto's.

Het Duitse merk overweegt voor het einde van dit decennium volledig elektrisch te kunnen zijn, als de markt daarom vraagt. Daarvoor heeft het een productiecapaciteit aan batterijcellen van 200 gigawattuur (GWh) op jaarbasis nodig. Samen met TotalEnergies en Stellantis zet Mercedes met ACC alvast in op ten minste 120 GWh per jaar. Daarmee is een investering van ruim 7 miljard euro gemoeid.

De bijdrage van Mercedes zal naar verwachting uitkomen op een kleine 1 miljard euro. Het merk zal ACC tevens helpen met technologische kennis en ervaring met productietechnieken. ACC is in 2020 opgericht en gaat productiecentra bouwen in Duitsland en Frankrijk. Naast Opel behoren ook merken als Alfa Romeo, Citroën, Fiat en Peugeot tot Stellantis.

Europa is erop gebrand minder afhankelijk te worden van Aziatische toeleveranciers van batterijcellen en accupakketten. "China heeft verreweg de grootste operationele batterijproductiecapaciteit, ongeveer 2,5 keer zoveel als in Europa en zo'n 70 procent van de wereldwijde capaciteit", zei Rico Luman, econoom bij het ING Economisch Bureau, onlangs in gesprek met NU.nl.

Naast ACC heeft ook Volkswagen grote plannen voor Europese accufabrieken. Daarvoor werkt het samen met het Zweedse Northvolt.

