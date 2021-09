De obligatiehouders aan wie het Chinese vastgoedbedrijf Evergrande donderdag 83,5 miljoen dollar (71 miljoen euro) rente moest betalen, hebben daar nog steeds niets over gehoord. Ook is het bedrijf nog niet met een mededeling naar buiten gekomen. Dat brengt de vastgoedkolos weer een stap dichter bij een faillissement.

Evergrande haalde donderdag wel de deadline voor een aflossing van 36 miljard dollar. De betaling van 83,5 miljoen dollar was echter een soort van test voor de komende weken, waarin er nog een hoop afbetalingen volgen. Als de Chinezen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen, moet het bedrijf binnenkort het faillissement aanvragen.

Het ziet er meer en meer naar uit dat dat ook het geval zal zijn. Evergrande kampt met een schuldenberg van omgerekend 255 miljard euro en de kans is heel groot dat die nooit meer afbetaald raakt. De Chinese regering waarschuwde lokale overheden al voor een "mogelijke storm" als Evergrande failliet gaat.

Overigens lijkt die regering niet van plan om Evergrande overeind te houden met belastinggeld. Ze heeft lokale overheden opgedragen om alleen gronden over te kopen als het bedrijf al failliet is gegaan. Peking wil andere bedrijven niet de indruk geven dat ze de schulden kunnen opstapelen omdat de regering uiteindelijk toch bijspringt.

Een faillissement van de vastgoedreus kan grote gevolgen hebben voor de vastgoedsector in China, aangezien Evergrande het op een na grootste Chinese vastgoedbedrijf is en 29 procent van de Chinese economie beslaat. Ook andere sectoren kunnen geraakt worden als toeleveranciers in de problemen komen.

Voor de internationale economie lijken er voorlopig minder problemen, doordat de meeste schulden van het bedrijf in China zitten, maar banken en instellingen houden toch een oogje in het zeil. Bij de financiële crisis van 2008 had tenslotte ook niemand verwacht dat de val van de zakenbank Lehman Brothers zo'n domino-effect met zich zou meebrengen. Evergrande heeft nu een maand de tijd om de gemiste 83,5 miljoen dollar alsnog te betalen.