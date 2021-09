De Belastingdienst begint weer met het invorderen van openstaande belastingschulden. Die invordering lag sinds maart vorig jaar grotendeels stil vanwege de coronacrisis. Sinds deze maand krijgen mensen vooraankondigingen.

Om particulieren en bedrijven tijdens de coronacrisis tegemoet te komen, heeft de Belastingdienst de afgelopen maanden geen brieven met aanmaningen voor te late betalingen verstuurd. Vanaf deze maand krijgen mensen echter weer vooraankondigingen en later dit jaar ook betalingsherinneringen en aanmaningen.

"De beperkende coronamaatregelen zijn nu versoepeld en het economische leven komt vrijwel overal weer op gang. Daarom pakken wij de invorderingswerkzaamheden geleidelijk weer op", aldus de fiscus.

De Belastingdienst verstuurt 500.000 brieven naar particulieren met een achterstand en ondernemers die geen aanspraak maken op uitstel, maar hun belastingen toch deels of helemaal niet betaald hebben. Wie na de aanmaningen nog niet betaalt, krijgt volgend jaar een dwangbevel.

Nieuw is wel dat de dienst mensen die drie of meer brieven thuis krijgen dit keer gaat bellen. "Een dezer dagen wordt er dan gebeld met toelichting en het aanbod om te helpen. We realiseren ons dat de achterstanden wellicht aan de aandacht zijn ontsnapt. En dan kan het schrikken zijn", zegt de fiscus tegen de NOS.

Wie het echt nodig heeft, kan vier maanden uitstel of een betalingsregeling aanvragen. Ook kwijtschelden is een optie, afhankelijk van de persoonlijke situatie.