De Italiaanse overheid trekt ruim 3 miljard euro uit zodat huishoudens hun energierekening kunnen blijven betalen. Zonder overheidsingrijpen zouden consumenten 40 procent duurder uit zijn voor gas en elektra. Om dit te voorkomen, heeft de Italiaanse regering een pakket aan maatregelen ingevoerd.

Een van die maatregelen is bijvoorbeeld een lagere btw op energie. De maatregelen gelden voor het laatste kwartaal van dit jaar, als de wintermaanden zich aandienen en er dus veel meer gestookt gaat worden. De Italiaanse economie is weliswaar bezig aan een flink herstel, maar heeft net als andere Europese landen last van stijgende prijzen voor gas en elektriciteit.

De Italiaanse premier Mario Draghi zei eerder op donderdag dit jaar een economische groei van 6 procent te verwachten en beloofde daarnaast de belastingen niet te verhogen. "We weten nog niet of dit herstel blijvend is", aldus Draghi in een bijeenkomst met zakenlieden. De Italiaanse overheid komt naar verwachting volgende week met nieuwe economische vooruitzichten.

Italië zou hard geraakt kunnen worden door de stijgende energieprijzen. Het land is voor meer dan 70 procent afhankelijk van geïmporteerde energie. Volgens gegevens van de overheid is 40 procent daarvan gas. Italië is de op een na grootste importeur van gas in Europa, na koploper Duitsland.