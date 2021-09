De AEX-index sloot donderdag voor het eerst in zijn bestaan boven de 800 punten. Dat klinkt heel spectaculair, maar eigenlijk betekenen die punten helemaal niets. "Het duidt er alleen op dat het goed gaat met de beurs", zegt econoom Marcel Klok tegen NU.nl.

Dit is een update van een eerder verschenen artikel, toen de AEX tijdens een handelsdag het record van 800 punten had aangetikt.

De beursgraadmeter met de 25 grootste Nederlandse aandelen is al langere tijd aan een opmars bezig. Sinds begin dit jaar blijft de AEX maar stijgen en donderdag passeerde hij voor het eerst aan het einde van een handelsdag de grens van 800 punten.

Maar die punten doen er eigenlijk helemaal niet toe. "Dat er records gebroken worden, betekent wel dat de beurs goed bezig is, maar voor individuele beleggers zegt dat helemaal niets. Het staat vooral mooi in de krant", zegt Klok.

Beleggers houden eerder rekening met de procentuele stijging van een aandelenkoers ten opzichte van een referentieperiode die ze belangrijk vinden. "Voor de een is dat het koopmoment, de ander wil weer weten hoeveel zijn aandelen in het voorbije jaar gestegen of gedaald zijn."

Bedrijven krijgen bepaald gewicht in de index

Maar wat is zo'n punt eigenlijk? Bedrijven die op de beurs actief zijn, krijgen een bepaalde waarde toegekend door de prijs van het aandeel te vermenigvuldigen met het aantal uitstaande aandelen. Als een bedrijf dus honderd van zijn aandelen naar de beurs brengt en één aandeel 50 euro kost, is de zogenoemde beurswaarde van dat bedrijf 5.000 euro.

Los van beurswaarde is er ook nog het handelsvolume. De 25 aandelen die het meest verhandeld worden, krijgen een plekje in de AEX. Op basis van de beurswaarde worden dan meer of minder aandelen van een bedrijf opgenomen in de graadmeter. Dat geeft die individuele bedrijven een bepaald gewicht in de AEX.

Zo maakt het ene bedrijf 5 procent van de graadmeter uit en beslaat weer een ander bedrijf 15 procent van de index. Als dat gewicht met de koers van het aandeel wordt vermenigvuldigd, krijgt elk bedrijf een bepaald aantal punten. De som van al die punten is de uiteindelijke waarde van de index.

AEX is een van best presterende beurzen ter wereld

De AEX steeg in het afgelopen jaar al met zo'n 27 procent, wat de index volgens beleggingseconoom Bob Homan van ING een van de best presterende beurzen ter wereld maakt.

Volgens de jongste cijfers heeft de graadmeter dat vooral te danken aan chipmachinemaker ASML. Dat aandeel steeg in het afgelopen jaar met 92,3 procent en neemt daarmee 48 procent van de AEX-stijging voor zijn rekening. Op de tweede plaats staat de betaaldienst Adyen, die sinds 1 januari met 41,5 procent is gestegen en daarmee 11 procent van de toename vertegenwoordigt.