De Amsterdamse AEX-index is donderdag op 801,71 punten gesloten. Daarmee staat de index voor het eerst in zijn bestaan aan het einde van de handelsdag boven de 800 punten. Vorige week tikte hij tijdens de handel al eens 800,21 punten aan. Het record is donderdag vooral te danken aan ASML, Prosus en Shell.

De AEX ligt al langer op recordkoers. Zo had de graadmeter eind maart voor het eerst sinds september 2000 een slotkoers van meer dan 700 punten. Korte tijd later werd het hoogste punt aller tijden bereikt, toen de AEX voorbij het oude record van 703,18 punten schoot.

Dat oude record stamde ook uit september 2000, toen sprake was van de internethausse. Korte tijd later barstte de zogeheten internetzeepbel en verdween de recordkoers voor ruim twintig jaar uit het zicht.

Dit jaar bleef de AEX maar stijgen. De index bereikte eind juli een stand van 750 punten en steeg daarna gestaag verder. Donderdag kwam de slotkoers voor het eerst op meer dan 800 punten uit.

Eigenlijk zijn die punten helemaal niet zo belangrijk. Economen vertelden eerder aan NU.nl dat zo'n recordhoogte er wel op wijst dat de beurzen het goed doen, maar dat het aantal punten verder niet van belang is. Beleggers kijken vooral naar de procentuele stijging van een bepaald aandeel in een periode die zij belangrijk vinden.