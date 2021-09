Wil je dit artikel beluisteren? Klik op de play-knop hieronder. Wil je lezen? Scroll dan verder.

Het wordt steeds moeilijker om een huis te vinden in Nederland. Hoe kan dat? En wat kunnen we eraan doen?

Eerst wat cijfers:

Dit jaar zijn er 8,04 miljoen huishoudens en 7,97 miljoen woningen in Nederland.

Met een huishouden wordt het aantal mensen bedoeld dat samen in één huis woont. Bijvoorbeeld een gezin, een gezin mét opa en oma, een stel of iemand alleen.

Er is nu een tekort aan zo'n 279.000 woningen.

De huizen die er zijn, worden steeds duurder. Twintig jaar geleden kostte een huis zo'n 170.000 euro. Nu moet je er ruim 410.000 euro voor betalen.

De huizenprijzen stijgen nu heel hard. Het is al twintig jaar niet zo hard gegaan als nu.

Ook betaalbare huurwoningen en sociale huurwoningen zijn erg lastig te vinden. Sociale huurwoningen zijn bedoeld voor mensen met een lager inkomen. Om dat zo te houden, mag de huur nooit hoger zijn dan een bepaald bedrag. Maar de wachtlijst voor zulke woningen groeit.

Volgens Peter Boelhouwer van de Technische Universiteit Delft zijn er minstens 40.000 daklozen in Nederland. Daarnaast wonen nog ongeveer 60.000 mensen uit nood in vakantiehuisjes en caravans. "Ook zijn er veel mensen die bij vrienden wonen en van bank tot bank zwerven. Of mensen die met meerdere gezinnen in één huis wonen. En mensen die na een scheiding niet apart kunnen wonen", zegt hij.

De laatste grote wooncrisis was in de jaren tachtig.

De huizenprijzen sinds 1995

Hoe kan het dat de woningnood nu zo groot is?

De woningmarkt verandert altijd. Dat heeft onder andere met de economie te maken.

Nog maar 10 jaar geleden stonden er koopwoningen leeg. De huizenprijzen daalden. Woningcorporaties, die sociale huurwoningen bouwen en verhuren, moesten zelfs zulke huizen verkopen omdat er op dat moment te veel van waren.

De afgelopen jaren ging het goed met de economie, waardoor mensen steeds makkelijker een huis konden kopen. Dat is nu dus heel anders.

Er zijn de laatste jaren minder huizen gebouwd. En er zijn minder bouwlocaties bij gekomen. Hierdoor zijn er minder nieuwe woningen. En de huizen die er wel zijn, zijn zó verkocht.

De markt zit vast. Mensen kunnen niet verhuizen, omdat ze geen nieuw huis kunnen krijgen. Ook worden huishoudens kleiner, er wonen dus minder mensen samen in één huis. En ouderen blijven langer thuis wonen. Hierdoor stroomt het niet goed door.

En: rijke mensen kopen extra huizen in de stad. Ze gaan hier niet zelf wonen, maar verhuren deze voor heel veel geld.

Wat voor oplossingen zijn er?

Er is geen kant-en-klare oplossing voor de woningnood. Het is een ingewikkeld probleem. Organisaties en deskundigen hebben wel ideeën die kunnen helpen, zoals:

Meer huizen bouwen. De regering beloofde eerder deze week 1 miljard euro uit te trekken voor extra woningen, verspreid over 10 jaar.

Sneller en slimmer bouwen. Tussen de eerste bouwtekening en het moment dat het huis af is, kunnen jaren zitten.

De overheid kan zich er meer mee bemoeien. Bijvoorbeeld door een minister voor Wonen aan te nemen. Die is er sinds 2017 niet meer. Zo'n minister kan in de gaten houden of er genoeg betaalbare koop- en huurwoningen zijn. En ingrijpen als dat nodig is.

En de laatste oplossing: woningcorporaties betalen ieder jaar zo'n 2 miljard euro aan de regering. Deze speciale belasting noem je verhuurderheffing. Dat geld kan beter worden gebruikt voor het bouwen van betaalbare woningen, vinden veel mensen. Die belasting moet je volgens hen dus afschaffen.

Speelt dit probleem alleen in Nederland?

Nee, ook andere landen in Europa worstelen met woningnood.

Vooral in Griekenland, België, Denemarken en Duitsland betalen de mensen veel geld om ergens te kunnen wonen.

Hoe duur is wonen?

Zijn huizenzoekers deze problemen inmiddels niet zat?

Ja, nogal. Op 12 september was er in Amsterdam een groot protest tegen de woningnood. Duizenden mensen gingen de straat op en vroegen de regering om actie.

Dat gebeurde 40 jaar geleden voor het laatst. Toen was er ook een tekort aan huizen en dan vooral betaalbare huizen.

Op 17 oktober staat er weer een protest gepland. Dit keer in Rotterdam.

