Vanaf 2030 bevat geen enkele auto die Volvo verkoopt nog leer, kondigt het Zweedse bedrijf donderdag aan. Tegen 2025 zou een kwart van de materialen in nieuwe Volvo's recyclebaar en biologisch moeten zijn en rond 2040 wil de fabrikant een volledig duurzaam bedrijf zijn.

Eerder kondigde Volvo al aan dat al zijn nieuwe auto's tegen 2030 elektrisch zouden moeten zijn. Vanaf dan zullen er dus alleen nog maar elektrische Volvo's zonder leren bekleding in de showrooms staan.

Duurzaamheidsdirecteur Stuart Templar zegt wel dat dit geen makkelijke opdracht wordt: "Het wordt een uitdaging om diervriendelijke producten en materialen te vinden, maar dat is geen reden om dit niet te doen." De automaker gebruikt nog wel imitatieleer op basis van wol "van leveranciers die verantwoordelijk inkopen".

Volvo is niet de eerste automaker die stopt met het gebruik van leer. In 2019 liet Tesla-CEO Elon Musk al weten dat de Tesla Model 3 zonder leren bekleding is gemaakt. En Porsche biedt zijn klanten een leerloos interieur voor de elektrische Taycan aan.