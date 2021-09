De gezondheidsorganisatie WHO vraagt internationale donoren zoals de Wereldbank de investeringen in de Afghaanse gezondheidszorg te hervatten, zodat het land niet in een gezondheidscrisis belandt. Sinds de Taliban de macht in het land hebben overgenomen, hebben veel geldschieters zich teruggetrokken.

Internationale organisaties waarschuwen al langer voor een humanitaire crisis in Afghanistan nu er geen geld meer binnenkomt vanuit het buitenland.

De banken hebben intussen limieten gezet op hoeveel geld er per dag kan worden opgenomen. Daardoor hebben veel mensen een tekort aan contant geld, zowat de enige manier om te betalen in het land.

Een deel van de investeringen die nu gepauzeerd zijn, waren bedoeld voor de gezondheidszorg van het land. Zo had de Wereldbank een programma opgezet van 600 miljoen dollar (511 miljoen euro) verspreid over drie jaar waarmee honderden ziekenhuizen en andere gezondheidsinstellingen werden gebouwd. Volgens de WHO zou minder dan een vijfde daarvan nog volledig functioneel zijn.

"Het gezondheidssysteem in Afghanistan wordt overspoeld", zegt de WHO donderdag. "En de voorbije weken is de toegang tot gezondheidszorg er alleen maar slechter op geworden."

Dat heeft geleid tot een snelle toename van het aantal besmettingen met de mazelen. Ook zou de helft van de Afghaanse kinderen aan ondervoeding lijden. Los daarvan helpt de terugtrekking van het geld de Afghaanse vaccinatiecampagne tegen COVID-19 niet vooruit, zegt de WHO.