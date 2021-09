In de universitaire ziekenhuizen van Amsterdam (VU en AMC), Leiden, Utrecht, Groningen, Rotterdam en Maastricht worden dinsdag op veel afdelingen zondagdiensten gedraaid, meldt vakbond FNV donderdag. Dat betekent dat alleen noodgevallen worden behandeld en alle planbare zorg vervalt. De stakers vragen een beter salaris en een lagere werkdruk.

Volgens FNV is het de grootste staking in academische ziekenhuizen ooit. Het gaat over 80.000 personeelsleden verspreid over zeven ziekenhuizen.

Heel wat afdelingen - zoals radiologie, de operatiekamers, laboratoria en verpleegafdelingen - zijn dinsdag gesloten. Ook op afdelingen die niet gesloten zijn is het volgens FNV mogelijk dat afspraken afgezegd moeten worden, omdat ze afhankelijk zijn van andere afdelingen. Spoedeisende hulp, intensive care (ic), oncologie en hartbewaking blijft beschikbaar.

Het personeel van de ziekenhuizen is niet te spreken over een loonvoorstel van de werkgeversorganisatie NFU in het kader van cao-onderhandelingen. De NFU stelt voor dit jaar geen loonsverhoging voor en 1 procent plus een eenmalige bonus van 750 euro bruto voor de komende drie jaar.

De leden van FNV eisen een loonsverhoging van 3 procent per jaar en een extra toeslag als ze kort van tevoren worden opgeroepen. Ook CNV ging niet akkoord met het loonvoorstel, maar kondigt voorlopig nog geen staking aan.