In de universitaire ziekenhuizen van Amsterdam (VU en AMC), Leiden, Utrecht, Groningen, Rotterdam en Maastricht worden dinsdag op veel afdelingen zondagdiensten gedraaid, meldt vakbond FNV. Dat betekent dat alleen noodgevallen worden behandeld en alle planbare zorg vervalt. De stakers vragen een beter salaris en een lagere werkdruk, meldt vakbond FNV.

Volgens FNV is het de grootste staking in academische ziekenhuizen ooit. De vakbond geeft geen exacte aantallen, maar heeft het over "duizenden medewerkers".

Heel wat afdelingen - zoals de radiologie, de operatiekamers, laboratoria en verpleegafdelingen - zijn dinsdag gesloten. Ook op afdelingen die niet gesloten zijn is het mogelijk dat afspraken moeten afgezegd worden omdat zij afhankelijk zijn van andere afdelingen, zegt FNV. Spoedeisende hulp, ic, oncologie en hartbewaking blijft beschikbaar.

