Nederlanders hebben in de eerste zes maanden van dit jaar 182,2 miljoen online aankopen gedaan. Dat is iets meer dan een miljoen aankopen per dag, blijkt uit onderzoek van Thuiswinkel.org naar webwinkelen in de eerste helft van dit jaar.

De 182 miljoen online bestellingen vormen 13 procent van het totale aantal aankopen. Dit betekent dat ruim een op de acht aankopen tegenwoordig online wordt gedaan. Nederlanders gaven in totaal 14,8 miljard euro uit op internet. Dat is 19 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Aan vrijwel alles werd online meer uitgegeven. Uitschieters waren onder meer pakketreizen, kaartjes voor attracties en evenementen, speelgoed, woonartikelen en consumentenelektronica.

Online shoppen zit al jaren in de lift en kreeg een extra zetje door de contactbeperkende maatregelen van de afgelopen anderhalf jaar. In een deel van die periode waren fysieke winkels gesloten, waardoor mensen steeds meer gingen webwinkelen.

Bij de forse stijging van bijvoorbeeld pakketreizen en evenementenkaartjes speelde nog iets anders mee. In de eerste helft van 2020 kon je door coronarestricties niet of nauwelijks op vakantie gaan of een evenement bezoeken. Of de hoge online omzet een blijvertje is, moet de komende tijd duidelijk worden als de lockdownmaatregelen grotendeels zijn opgeheven.

De onderzoekers zagen ook dat steeds meer mensen mobiele apparaten zoals smartphones gebruiken om online iets te kopen. Meer dan de helft (58 procent) van de online klanten kocht in de eerste jaarhelft minimaal één keer iets met een mobiel apparaat. Een jaar eerder was dat nog 47 procent.