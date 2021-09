In de afgelopen twaalf maanden zijn er bijna vijfduizend nieuwe cryptomunten op de markt gebracht, meldt Crypto Parrot woensdag op basis van onderzoek.

Volgens het Ierse handelsplatform voor digitale munten zijn er nu meer dan twaalfduizend verschillende munten.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rond cryptovaluta

Het handelsplatform keek naar nieuwe munten in de periode tussen september 2020 en september 2021. Daaruit bleek dat er 4.908 nieuwe digitale valuta zijn bij gekomen. Daardoor zijn er nu in totaal 12.046 munten, 69 procent meer dan vorig jaar. Het jaar ervoor kwamen er ook al ruim vierduizend munten bij. Dat was toen een stijging van maar liefst bijna 150 procent.

Volgens Crypto Parrot spelen de nieuwe munten in op de groeiende markt voor digitale valuta's en de toenemende interesse van grote investeerders in cryptomunten. Het platform noemt de groei van het aantal crypto's opmerkelijk, want meer dan een decennium geleden was er alleen nog de bitcoin.

De totale waarde van alle cryptomunten steeg op een gegeven moment tot een piek van 2 biljoen dollar ( ruim 1.700 miljard euro), aldus Crypto Parrot. Overigens mislukken ook veel munten vanwege gebrek aan belangstelling van publiek en investeerders, zeggen de onderzoekers.