De gemeente Texel kan er voortaan voor kiezen maar een bepaald aantal toeristen per nacht op het eiland te laten slapen, schrijft Regio Noordkop donderdag. Door het toerisme ietwat te remmen, zou de levenskwaliteit van de eilandbewoners moeten toenemen.

De maatregel is onderdeel van het Toeristische Toekomstplan, dat woensdag door de Texelse gemeenteraad is aangenomen. Zo moet er voortaan meer ingezet worden op "kleinschalige faciliteiten" en wil de gemeente beter zicht op de hoeveelheid toeristen, aldus de regionale omroep. Als dat er te veel zijn, kan de raad voortaan een limiet instellen.

Volgens NH Nieuws overnachten jaarlijks 4,1 miljoen toeristen op het eiland, wat neerkomt op ruim 11.000 toeristen per nacht. Texel telt zo'n 13.500 vaste bewoners.

Een voorstel om niet-duurzame voertuigen op het eiland aan te pakken, haalde het niet. Hoewel een meerderheid van de raad het erover eens is dat de voertuigen overlast veroorzaken op het eiland, zouden betrokkenen zelf al bezig zijn met duurzame ontwikkelingen, schrijft Regio Noordkop.

Burgemeester Michiel Uitdehaag is blij met het nieuwe beleidsplan, maar wijst inwoners erop dat het "nog even zal duren" voordat er écht iets zal veranderen. "De richting is nu duidelijk", citeert de omroep hem.