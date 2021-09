HEMA sluit zijn zes winkels in Spanje, maakt de winkelketen (pdf) donderdag bekend. Eerder werd al duidelijk dat het bedrijf zijn winkels in diverse andere landen sluit, waaronder het Verenigd Koninkrijk. HEMA wil zich focussen op zijn belangrijkste markten, waaronder Nederland. De Spaanse winkels, die allemaal in Barcelona en Madrid liggen, gaan in de loop van volgend jaar dicht.

De nieuwe topvrouw Saskia Egas Reparaz wil met HEMA alleen nog actief zijn in landen waar het een leidende marktpositie heeft. Ze denkt dan vooral aan de Benelux en Frankrijk. Spanje hoort daar dus niet bij.

Egas Reparaz geeft aan het jammer te vinden dat de keten geen leidende marktpositie in Spanje heeft kunnen veroveren. Terugtrekken uit het land is volgens haar nu de beste optie.

Het bedrijf is ook nog in diverse andere landen actief waar het geen leidende positie heeft, waaronder Duitsland en Mexico. Wat HEMA in die landen gaat doen, kan een woordvoerder nog niet zeggen.

De keten heeft roerige tijden achter de rug. Onder meer door de coronacrisis kwam het bedrijf in financieel zwaar weer. Het concern kwam uiteindelijk in handen van twee nieuwe eigenaren: investeringsmaatschappij Parcom en de eigenaren van Jumbo, de familie Van Eerd. Vlak voor het einde van 2020 werd die deal beklonken.