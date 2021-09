We hadden in het tweede kwartaal van dit jaar voor in totaal 764,8 miljard euro aan hypotheekschuld uitstaan. Dat is 8,7 miljard euro meer dan in de eerste maanden van 2021, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers over de financiële positie van huishoudens.

Volgens het CBS gaat het om de sterkste toename van het totale bedrag aan leningen voor de aankoop van een huis sinds het vierde kwartaal van 2008.

Ondanks de toename is de schuld ten opzichte van de omvang van de Nederlandse economie gedaald. Dat komt doordat de economie harder groeide dan het saldo van de woninghypotheken.

De totale hypotheekschuld als percentage van het bbp daalde van 94,6 procent in het eerste kwartaal naar 92,7 procent over de periode april tot en met juni.

Het CBS meldt ook dat het beschikbare inkomen van consumenten in het tweede kwartaal van dit jaar 3,1 procent hoger lag dan in het vergelijkbare kwartaal vorig jaar. Dat is dan weer de sterkste stijging in twintig jaar tijd.

We verdienen vooral meer geld, zowel werknemers als zelfstandigen. In het tweede kwartaal van vorig jaar had Nederland te maken met de eerste gevolgen van de coronacrisis, zoals de lockdown.